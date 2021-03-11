وزير الرياضة يفتتح فرع النادى الأهلى بمدينة طيبة شمال الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم، الخميس، افتتاح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لفرع النادى الأهلى بمدينة طيبة شمال المحافظة، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء، والشخصيات العامة.

وقال هشام عبد الجواد، مدير فرع الأهلى بالأقصر، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات داخل الفرع والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق والأماكن الترفيهية، وتيسير الخدمات بالشكل الذى يليق بأعضاء الأهلى فى الصعيد، من خلال منظومة خدمات رياضية واجتماعية محترفة، تتوافق مع خبرات الأهلى التى تجاوزت 114 عاما.

وأشار مدير فرع الأهلى بالأقصر، إلى أن مساحة فرع الأهلى الأقصر تبلغ 13 فدانا، حيث يشمل ملعب كرة قدم قانونيا ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيا وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبنى اجتماعيا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس، وملعب الخماسي.

وأضاف عبد الجواد أن العديد من الرياضات توجد داخل الفرع من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضى وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى، مؤكداً أن الأهلى بهذا المشروع الجديد يسر وصول النادى لجماهيره فى الصعيد وتلبية رغباتهم، وخدمة أعضائه فى صعيد مصر، وكذلك مشاركة الأهلى بدوره الوطنى والاجتماعى فى التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة من خلال استغلال حق انتفاع النادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات التى حققت كل المعايير المطلوبة بأهلى الأقصر.