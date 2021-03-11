اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 05:40 ص
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والدة الشهيد محمود مندور ببورسعيد بعد إطلاق اسمه على مدرسة: فخورة إنى ربيت راجل

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 ص
والدة الشهيد محمود مندور ببورسعيد بعد إطلاق اسمه على مدرسة: فخورة إنى ربيت راجل مبنى محافظة بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أطلق اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، اسم محمود مندور، شهيد الواجب الوطنى على مدرسة الجلاء بنطاق حى المناخ، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالى المحافظة، تكريماً له وتخليداً لذكراه. 

من جانبها قالت نجلاء مستجير والدة الشهيد محمود مندور، إن قلبها لم يهدأ من الحزن على فراق نجلها إلا بعد المشهد الاحتفالى التى رأته من كل أهالى المدينة الباسلة، لافتة إلى أن نجلها عاش راجلا ومات بطلا. 
 
وأكدت والدة شهيد بورسعيد، خلال تعليقها على إطلاق اسم الشهيد على مدرسة الجلاء فى حى المناخ، لـ"اليوم السابع"، أنها فخورة بابنها كونه كان سببا فى تكريمها من الجميع أهالى وقيادات. 
 
وأضافت أنها تفتخر كونها قامت بتربية ابنها محمود على الرجولة والبطولة، وأنه قبيل استشهاده ظهرت ملاحم بطولية له حيث تعامل مع الإرهابيين.
 
 

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