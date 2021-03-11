ميجان ماركل تتقدم بشكوى ضد المذيع بيرس مورجان بعد تشكيكه فى تصريحاتها

كتبت مريم بدر الدين

قدمت ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، شكوى ضد محطة ITV التلفزيونية البريطانية، بعد تصريحات المذيع بيرس مورجان فى برنامجه "Good Morning Britain"، والتى انتقدها بها وشكك فى تصريحاتها حول صحتها العقلية والأفكار الانتحارية التى راودتها خلال فترة تواجدها بالقصر الملكى، بعد حوارها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى.

وكتبت ماركل، إلى الرئيس التنفيذى للقناة كارولين ماكول، أن تصريحات مورجان تثير المخاوف بشأن كيفية تأثير كلماته على حوار الصحة العقلية فى المملكة المتحدة وقد تؤثر حتى على شخص يفكر فى الانتحار، كما رفض ممثلو قناة ITV وميجان ماركل التعليق على الأمر، وفقا للموقع الأمريكى "فارايتى".

وكان قد شكك مورجان فى تصريحات ميجان ماركل قائلا: "إلى من ذهبت؟ ماذا قالوا لك؟..أنا آسف، لا أصدق كلمة واحدة قالتها ماركل. لن أصدق ذلك".

واستقال الإعلامى البريطانى الشهير بيرس مورجان، بعد خلافه مع القناة بسبب تعليقات مثيرة للجدل حول ميجان ماركل، وذلك بعد استمراره لتقديم البرنامج لمدة 6 سنوات متواصلة.

وقالت هيئة الرقابة الإعلامية فى المملكة المتحدة، إنها بدأت تحقيقا فى العرض بموجب قواعد الضرر والجرائم، وذلك بعد تلقيها أكثر من 41 ألف شكوى بشأن تعليقات مورجان على ميجان ماركل، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وخلال مقابلة استمرت ساعتين مع أوبرا وينفرى، قالت ميجان إن العائلة المالكة رفضت مناشدتها الحصول على مساعدة نفسية، وأضافت أن أحد أفراد العائلة طرح أسئلة بشأن لون بشرة طلفها المنتظر حينئذ.

وفى الصباح التالى لبث المقابلة على قناة تلفزيونية أمريكية وجه مورجان سهام النقد فى برنامجه لميجان وقال إنه لا يصدق كلمة وواحدة مما قالته.