منصات تواصل احترافية.. خالد فودة يبدأ أولى خطوات تحول شرم الشيخ لأول مدينة ذكية

شرم الشيخ- ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، وفداً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك للعمل على إنشاء منصات اتصالية عالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تخاطب الداخل المحلى والخارج الإقليمى والعالمي، بصورة رقمية حديثة، وذلك فى إطار خطة التحول الرقمى بالمحافظة لتصبح أول محافظة رقمية ذكية فى مصر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه خلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية إنشاء وتنفيذ مجموعة من منصات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعى بصورة احترافية، والتى أصبحت أحد أهم الوسائط الاتصالية والإعلانية والتسويقية فى العصر الحديث، والتى يمكن من خلالها العمل على تسويق ودعم المحافظة بصورة إعلامية حديثة للعمل على إبراز المقاصد السياحية المتميزة فى المحافظة بصورة عالمية وتوضيح حجم النهضة الكبيرة بها على المستوى الإدارى والعمرانى والأمني، حيث ضم الوفد كل من اللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء لتنمية الأعمال، والدكتور فتحى شمس الدين، أستاذ الإعلام الرقمى والخبير الإعلامى بالمركز.

وقام محافظ جنوب سيناء، بعقد اجتماع مع مسئولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بحضور نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة والمستشار القانونى للمحافطة، وفريق إدارة الإعلام بالمحافظة، وخلال الإجتماع استعرض الوفد خطة تنفيذية لإنشاء منصات متكاملة لشبكات التواصل الاجتماعى بصورة عالمية لمخاطبة السائحين من مختلف الجنسيات، والعمل على إبراز التميز السياحى والبيئى ومستوى الأمن، الذى تتمتع به محافظة جنوب سيناء، وذلك بصورة رقمية حديثة تتماشى مع تقنيات العصر الحديث، واستخدام لغة جديدة فى التواصل والترويج للمحافطة ومصر بشكل عام.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرص المحافظة على استخدام التقنيات الحديثة فى التواصل مع الجماهير المستهدفة، للترويج لمحافظة جنوب سيناء بمقاصدها السياحية المتميزة، بما يعمل على دعم الصورة الإعلامية والسياحية لمصر خارجيا، والترويج لها بطرق رقمية حديثة.



جانب من اللقاء