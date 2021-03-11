مكافحة المخدرات تسقط 5 تجار بحوزتهم شابو وحشيش وهيروين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج من إلقاء القبض على 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز دار السلام مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بالمديرية مفادها قيام 5 أشخاص بالإتجار في المواد المخدرة وقيامهم بترويجها على راغبى الكيف بمناطق مختلفة من المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والمقدم مصطفى بكرى رئيس مباحث مركز دار السلام سوهاج و برئاسة العقيد محمد أيوب وكيل فرع بحث الشرق وأسفرت الجهود عن ضبط عامل 40 سنة مقيم في أولاد سالم قبلى دار السلام سوهاج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 103 جرامات وكمية من الشابو تزن 150جراما وكمية لمخدر الحشيش تزن 135 جرام وهاتف محمول ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو ومبلغ مالى قدره 200 جنيه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 617 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

كما تم ضبط عامل آخر 39 سنة يقيم بقرية النصيرات دار السلام سوهاج وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 81 جراما وكمية من الشابو تزن 75 جراما وكمية لمخدر الحشيش تزن 105 جرامات وهاتف محمول ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو ومبلغ مالى قدره 125 جنيه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 617 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط عامل 36 سنة ومقيم الكشح دار السلام سوهاج بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 72 جراما وكمية من الشابو تزن 105 جرامات وكمية لمخدر الحشيش تزن 100 جرام وهاتف محمول ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو ومبلغ مالى قدره 1300 جنيه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 582 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

وتم ضبط عامل 46 سنة ويقيم قرية أولاد سالم بحرى دار السلام وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 110 جرامات وكمية من الشابو تزن 135 جرام وهاتف محمول ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و مبلغ مالى قدره 200 جنيه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 651 لسنة 2021 إدارى مركز دار السلام.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط عامل 46 سنة يقيم بقرية أولاد يحيي قبلى دار السلام وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن ربع كيلو 250 جرام وكمية من الشابو تزن 70 جرام و هاتف محمول و لمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو و مبلغ مالى قدره 170 جنيه و تم التحفظ على المتهم والمضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 653 لسنة 2021 ادارى مركز دار السلام.

جاءت الحملة في ضوء الاستجابة لاستغاثات المواطنين من أهالي مركز دار السلام بسوهاج على مواقع التواصل الاجتماعي والتي طالبوا خلالها أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بتكثيف الجهود لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة والقضاء على هذه الظاهرة.