اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 05:35 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين نقل بمطروح.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 04:46 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين نقل بمطروح.. صور الحادث
مطروح – فريق المحافظات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص رابع، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة نقل ثقيل محملة بشحنة سيراميك وانقلابهما، اليوم الخميس، بالكيلو 27 على طريق السلوم، بمنطقة الشولحي، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى مطروح العام.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من استخراج 3 جثث من بين حطام السيارتين، وتم نقلها بسيارات الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" موقع وآثار الحادث، الذي وقع نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل محملة بمواد دهان "بويات" وانقلابها أسفل السيارة النقل أثناء سيرهما، وتسببت مواد الدهان في انزلاق النقل الثقيل وانقلابها على السيارة الصغيرة، ومصرع ركابها.

وتجري حاليا أعمال رفع آثار الحادث على الطريق، لإعادة فتحه أمام حركة السيارات، بمشاركة قوات الدفاع المدني ومجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك بعدما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، فى ظروف وملابسات وقوعه.

 

اثار التصادم
اثار التصادم
 
الحادث
الحادث
 
الحماية المدنيه
الحماية المدنيه
 
انقلاب الشاحنة
انقلاب الشاحنة
 
انقلاب النقل
انقلاب النقل
 
جانب من الحادث
جانب من الحادث
 
شحنة سيراميك
شحنة سيراميك

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