اليوم السابع
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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.9%

الخميس، 11 مارس 2021 04:05 م
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.9% اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021 بنسبة نجاح 98.9%، حيث بلغ عدد المقيدين 174760 طالب وطالبة حضر منهم الامتحان 170 ألف طالب وطالبة.

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 83% .

 

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرةwww.cairo.gov.egبإدخال رقم الجلوس .

 

واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية .

 

وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع 50% أو أكثر فى ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من 25% فى مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى امتحان آخر تكميلى فى المواد التى حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثانى.

 


نتيجة الشهادة الاعدادية

الشهادة الاعدادية

نتيجة الامتحانات

القاهرة

تعليم القاهرة

نتيجة الاعدادية

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