

وأكد الكعبي أن مجلس النواب وخلال الأيام المقبلة ماض في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد ، حيث أن الدستور حصر حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية.



وشدد على أن الانتخابات لا بد من إجرائها في موعدها المقرر كونها مطلبا شعبيا، وأن أغلب الكتل السياسية متفقة تماما على إكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من أكتوبر من العام الحالي