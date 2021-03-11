كيف يساعد فيتامين د فى تقوية عظامك وأسنانك ويحميك من الكساح؟

ندى سليم

فيتامين د من أهم الفيتامينات التي تلعب دورا في العديد من وظائف جسمك الصحية والنفسية، فضلاً عن دوره في الحفاظ على الأسنان والعظام بصورة قوية.



فيتامين د من الفيتاميات التى تعمل على صحة العظام والعضلات

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن فيتامين د الذي يطلق عليه فيتامين أشعة الشمس، يعمل على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وكلاهما مرتبطان بصحة العضلات والعظام، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري لصحة الجسم بشكل عام.

ويعزز الفيتامين امتصاص الكالسيوم ، بينما يستخدم أيضًا لنمو العظام، وبدونه يمكن أن تصبح العظام أكثر ليونة أو مشوهة، مما يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الطبية، بما في ذلك الكساح ولين العظام.

وهناك ثلاث طرق رئيسية لزيادة امتصاص فيتامين د داخل الجسم من خلال ضوء الشمس والمكملات الغذائية والطعام، حيث تشجع الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أشعة الشمس على إنتاج فيتامين د 3 في الجسم، ويحصل معظم الأشخاص في العالم على بعض من فيتامين د اليومي على الأقل من ضوء الشمس.

وتكمن المشكلة في أن كمية فيتامين د التي يتم إنتاجها مرتبطة بالوقت من العام والطقس وكمية الميلانين في الجلد، ففي خلال الشهور بين أكتوبر وحتى حلول شهر مارس، يكون من الصعب الحصول على مقدار كافي من فيتامين د من أشعة الشمس.

وأوضح التقرير أهمية تناول 10 م.جرام، من فيتامين د كمكمل يومي للحفاظ على صحة العظام والعضلات في الشتاء.

وتعد الأطعمة الغنية بفيتامين د الطريقة الأفضل للحصول علي الجرعات المناسبة منه دون الالحاق بضرر ما، فلابد من تناول أطعمة معينة غنية به مثل الأسماك الزيتية، بما في ذلك السردين والماكريل والسلمون، وصفار البيض واللحوم الحمراء .