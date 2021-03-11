كل ما تريدة معرفته عن برنامج القيادات النسائية الأفريقية

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الإدارية العليا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج، ومؤسسة جيمناي أفريقيا، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 10 مارس وحتى 28 من الشهر ذاته.
أهداف البرنامج
الهدف من البرنامج تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن كما يهدف البرنامج الى ثقل معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها.
كما يمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، فى ظل أهمية تمكين المرأة الأفريقية. كما يأتى البرنامج ضمن ثمار الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة كما يأتي كجزء من مبادرة الرئيس لتجاوز المعالم المتحققة بشأن تمكين المرأة فى الدول الأفريقية.
س - وضع المرأة فى افريقيا؟
ج - أصبحت المرأة في أفريقيا تمثل واحدة من كل ٤ برلمانين فضلًا عن زيادة نسبة المشاركة النسائية الأفريقية كوزيرة إلى ٢٢٪ مقارنة ب ٤٪ في ١٩٨٠.
س - مايوفره البرنامج للمرأة الافريقية ؟
ج - يوفر البرنامج منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلاً عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.
كما يوفر البرنامج فرصة لتقاسم إنجازات المرأة الأفريقية السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الحصول على تأثير أكبر في مجتمعها.
ويقدم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية تجربة الحكومة المصرية من خلال الانشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما سيركز البرنامج على التكامل والتعاون الأفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة