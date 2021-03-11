فيديو لأوباما وكلينتون وبوش وكارتر يدعو الأمريكيين لتلقى لقاح كورونا

كتب محمد شعلان

ظهر رؤساء الولايات المتحدة السابقون، باراك أوباما، وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر مع زوجاتهم فى إعلان يشجع مواطني الولايات المتحدة على تلقى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وشارك كلا من الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما على حسابها بموقع "تويتر"، الإعلان الذى يظهرون فيه وهو يتلقون جرعات اللقاح ويدعون المواطنين إلى التطعيم والاطمئنان إلى أمانه.

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz — Barack Obama (@BarackObama) March 11, 2021

ونشر باراك أوباما على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، الإعلان ووجه رسالة قائلا: "تلقيت أنا وميشيل التطعيم ضد COVID-19 لأننا نعلم أنها أفضل طريقة للتغلب على هذا الوباء وحماية بعضنا البعض وإعادة البلاد إلى العمل مرة أخرى. لذلك آمل أن تحصل على اللقاح بمجرد توفره لك. من الممكن أن تنقذ حياتك".

America has always been at its best when we are looking out for one another and pulling together in common cause. Now, with the development of safe and effective COVID-19 vaccines, we have the chance to rise to the moment again. pic.twitter.com/rbuQstkH9R — Bill Clinton (@BillClinton) March 11, 2021

كما عبر الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عن سعادته لمشاركته الرؤساء السابقين فى هذه الحملة لدعوة المواطنين لتلقى اللقاح، وعلق على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "أنا فخور بالشراكة مع الرؤساء أوباما وبوش وكارتر ومجلس الإعلانات لإبقاء الأمريكيين على اطلاع على لقاحات COVID-19".



كلينتون وزوجته



اوباما وزوجته



بوش مع زوجته

وتابع: "أشجع كل أمريكي على التطعيم بمجرد أن يصبح متاحًا له - وأن يشعر بالثقة، كما فعلنا أنا وهيلارى عندما حصلنا على لقاحنا، أنه سيحميك أنت وأحبائك، ويقربنا جميعًا خطوة واحدة من الإنهاء هذا الوباء".

وأعلن مجلس الدعاية والإعلان الأمريكى، اليوم الخميس، أن رؤساء الولايات المتحدة السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر سيظهرون مع زوجاتهم في إعلانين يشجعان على تلقى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا.

ويقول بوش فى أحد الإعلان ومعه أوباما وكلينتون "العلم واضح. هذا التطعيم سيحميك وذويك من هذا المرض الخطير المميت"، ويقول أوباما "هذه هى الخطوة الأولى للقضاء على الوباء ولتقدم بلدنا".