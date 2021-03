فيديو لأوباما وكلينتون وبوش وكارتر يدعو الأمريكيين لتلقى لقاح كورونا

ظهر رؤساء الولايات المتحدة السابقون، باراك أوباما، وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر مع زوجاتهم فى إعلان يشجع مواطني الولايات المتحدة على تلقى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وشارك كلا من الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما على حسابها بموقع "تويتر"، الإعلان الذى يظهرون فيه وهو يتلقون جرعات اللقاح ويدعون المواطنين إلى التطعيم والاطمئنان إلى أمانه.

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz