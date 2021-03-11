فيديو كلمة السيدة انتصار السيسى فى احتفالية الأيسيسكو لإطلاق عام المرأة 2021

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع" فيديو كلمة السيدة الفاضلة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية في احتفالية منظمة الأيسيسكو لإطلاق عام المرأة 2021 تحت شعار المرأة والمستقبل.





وأكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقــوق المــرأة في شـــتى مجـالات الحيــاة، كما أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا".