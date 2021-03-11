علامات غير شائعة للالتهابات المفاصل.. أبرزها جفاف العينين

التهاب المفاصل من الحالات المرضية التي تهدد مختلف الفئات العمربة، وطبقا لإحصائيات رسمية فإن حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة مصاب بالتهاب المفاصل، بما في ذلك كبار السن والأطفال الصغار.
وكشف تقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس، عن بعض الأعراض التي تدل علي إصابتك بالتهاب المفاصل غير الشائعة، حيث عادة تميل أعراض التهاب المفاصل إلى آلام المفاصل والالتهابات، ولكن قد يكون من الصعب اكتشاف بعض العلامات الأخرى. وذكر التقرير أن هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل، لكن التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي هما الأكثر شيوعًا.
ويحدث الالتهاب نتيجة حدوث هشاشة العظام والتآكل التدريجي للغضروف بين المفاصل.
ومن أبرز الأعراض غير الشائعة لالتهاب المفاصل:1. تغير شكل الجلد .
2. زيادة معدل ضربات القلب
3.حمى
4.تساقط شعر
5.خدر الساقين
6.صعوبة النوم
7.الاصابة بكدمات
8.نوبات دوار
9.إلتهاب الحلق
10.تجاويف مؤلمة للعين
11.ضباب الدماغ
12.جفاف العين
13.ضيق الفك
14.ضعف التوازن
15. الفم الجاف
وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل :
1.تصلب المفاصل
2. التورم.
3. الاحمرار
4. التيبس
ومن مضاعفات التهاب المفاصل الحاد، عندما يصيب اليدين أو الذراعين، حيث يكون من الصعب ممارسة الاعمال اليومية البسيطة، فى حين يصعب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل بالقدم تحمل الاوزان الثقيلة أو المشى أو الجلوس لفترة طويلة.
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