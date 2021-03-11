اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 06:07 ص
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عصير الليمون مفتاحك لإنقاص الوزن.. يحسن وظائف الهضم

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 ص
عصير الليمون مفتاحك لإنقاص الوزن.. يحسن وظائف الهضم فوائد عصير الليمون
ندى سليم

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عصير الليمون من أهم المشروبات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية  التي تعود علي صحتك بالنفع ويحميك من الكثير من الأمراض، نظرا لأنه يعزز جهازك المناعي ويحسن من مهامه الدفاعية تجاه الفيروسات ومسببات الأمراض.

فوائد عصير الليمون على الصحة والبشرة
فوائد عصير الليمون على الصحة والبشرة

 

 وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، اكد أن  عصير الليمون الغني بفيتامين سي والبوتاسيوم، بمكن أن يكون هو المفتاح لمساعدتك على إنقاص الوزن ، فضلا عن أنه معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا منذ قرون ماضية، كما أنه يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم والفولات .

 ومن ابرز الفوائد الهامة لعصير الليمون علي صحة الجسم :
 

 1. تحسين وظائف الهضم
 

 الليمون يمكن أن يحسن عملية الهضم نظرا لأنه يحتوي على نوع من الألياف التي تشجع على إنتاج الإنزيمات والتي تعمل  على التخلص من النفايات غير المرغوب فيها من الجسم، كما أنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالإمساك.

 2. يسهم في التخلص من حصى الكلى
 

 يمكنك تقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى عن طريق إضافة المزيد من عصير الليمون إلى نظامك الغذائي، لأنه يمنع تراكم الكالسيوم ، والذي قد يؤدي إلى حصوات الكلى.

 3.فقدان الوزن
 

 يحتوي العصير على البكتين ، مما يزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول، مما يقلل  من فرصك في تناول وجبات خفيفة في وقت لاحق من اليوم، مما يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، كما أنه يحتوي على  نسبة عالية من الألياف التي تعمل على خفض وزن الجسم والدهون.

 4. يحسن البشرة

 يمكن لخصائص الليمون الطبيعية المضادة للبكتيريا أن تقشر الجلد ، وتساعد على التخلص من الرؤوس السوداء، كما يعمل  فيتامين C على  تعزيز  تخليق الكولاجين ، مما يضيف طبقة أخرى من الحماية للجلد.


 

 5. يحمي من مخاطر الإصابة بمرض السكري
 

 يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من عصير الليمون إلى نظامك الغذائي إلى تقليل فرص الإصابة بأعراض مرض السكري، لأنه غني بالألياف ، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاع السكر في الدم.


فوائد عصير اليمون

فوائد الليمون

علاج البشرة

حصوات الكلى

فقدان الوزن

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