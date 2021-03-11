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طلاب 2 ثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا

الخميس، 11 مارس 2021 09:32 ص
طلاب 2 ثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا امتحانات طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، فى 15 محافظة، أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادتى  التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، حيث شملت الـ 15 محافظة:  القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء من التاسعة صباحا، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر امتحاناتهم من العاشرة صباحا فى نفس المادتين.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتتنهى غدا 11 مارس الجارى.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.
 
كما نبهت الوزارة على ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات، مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.
 
 
يبدأون امتحان الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا
طلاب الثانى الثانوى يبدأون امتحان الرياضيات والجغرافيا إلكترونيا

طلاب الثانوى الثانوى أثناء دخول لجان الامتحان
طلاب الثانوى الثانوى أثناء دخول لجان الامتحان

تطبيق الاجراءات الاححترازية أثناء دخول اللجان
تطبيق الاجراءات الاححترازية أثناء دخول اللجان

طلاب الثانوى الثانوى
طلاب الثانوى الثانوى

قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان
قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان
 

التربية والتعليم

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امتحان الجغرافيا للثانى الثانوى

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