اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:49 م
584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى امتحانات الفصل الدراسي الأول
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 99.6%، من إجمالى حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من إجمالى 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6456 طالب وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء من إجمالى 6754 بنسبة حضور 95.6%.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحانات ثانية ثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرابة 570 ألف طالب وطالبة بالثانى الثانوى أدوا امتحانى الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى.. الطلاب: سيستم الامتحان انتظم والأسئلة سهلة.. والتعليم: المدارس تحافظ على الإجراءات الاحترازية والتصحيح الإلكترونى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:05 م

موعد بدء الدراسة بالترم الثانى ومواعيد امتحانات الشهور المقبلة.. فيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:01 م

التعليم تبدأ عرض مناهج الفصل الدراسى الثانى على القنوات التعليمية وبنك المعرفة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:51 ص

أول تعليق من طلاب الثانى الثانوى على امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى: الأسئلة سهلة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة