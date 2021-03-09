584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى

تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.
وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 99.6%، من إجمالى حضور 586 ألف و652 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، بينما تمكن 375 ألف و913 طالب/طالبة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.6%، من إجمالى حضور 377 ألف و581 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.
كما أدى 27047 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج) الامتحان ورقيًا فى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من إجمالى 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%، بينما أدى 6456 طالب وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء من إجمالى 6754 بنسبة حضور 95.6%.
جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى "التطبيقات الرياضية" للشعبة العلمية و"الجغرافيا" للشعبة الأدبية على فترتين.
584 ألف طالب 2 ثانوى أدوا اليوم امتحان الكيمياء واللغة الأجنبية الأولىالثلاثاء، 09 مارس 2021 02:49 م
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تمكن 584 ألف و29 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، اليوم، من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى خامس أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.
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