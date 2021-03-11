ضبط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل فى الخانكة بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة، وتم التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة، دائرة المركز.

جرى على الفور إخطارا اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص، وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.