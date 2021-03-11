ضبط 24 طن ياميش رمضان معاد تدويره فى عبوات تمهيدا لبيعه كمنتج مستورد

شنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات، حيث تم ضبط 24 طن ياميش رمضان وزبيب منتهى الصلاحية وخروب يعاد تدويره فى عبوات وكراتين لإيهام المستهلك بأنه مستورد من قبرص وتغير التواريخ من 2019 إلى فبراير2021 بإحدى المخازن بمحافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك فى إطار الحملة التى شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدى لأى محاولات من قبل البعض.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت استمرار الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه، للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطن على المنظومة التموينية والخبز.