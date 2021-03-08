التحفظ على أدوية بيطرية منتهية الصلاحية داخل مصنع بالغربية

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة زفتى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بمكافحة كافه أساليب الغش التجارى، وتم تشكيل حمله تموينية من مفتشى الرقابة التموينية، برئاسة أشرف شرف شرف، ضمت السيد أحمد الحوالة، مفتش الرقابة التموينية، للمرور بدائرة مركز زفتى، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج أدوية بيطرية غير مسجلة بوزارة الزراعة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على طن أدويه بيطرية داخل براميل معدة للتعبئة.

كما تم ضبط 50 كيلو مادة خام تستخدم فى تصنيع الأدوية البيطرية و500 عبوة منتج نهائي لأدويه بيطرية بدون بيانات و150 عبوه أدوية بيطرية منتهيه الصلاحية تستخدم داخل مراحل الإنتاج وألف عبوة فارغة معده للتعبئة و10000 ملصق يستخدم فى الإنتاج و200 كرتونه فارغة وإسطوانه غاز منزلية موصلة بشعلة و200 عبوة أدوية بيطرية منتج نهائي المصنع ومعدة للتوزيع .

كما ضبطت الحملة 52 عبوة أسمدة زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، و250 كيلو أسمدة منها محظور تداولها فى الأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر جنح رقم/ 3797 لسنة 2021 مركز زفتى والعرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.