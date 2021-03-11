ضبط صيدلية يديرها ممرض وكمية من المواد المخدرة وأدوية مهربة بدمياط

وأسفرت الحملات عن الآتى: ضبط صيدلية غير مرخصة يديرها ممرض وبالتفتيش وجد بها عدد 20000 قرص ،800 زجاحة أشربة، ،2500 أمبول ،100من الخيوط الجراحية، 1000 زجاحة محلول و 1000 قرص ادوية مهربة و غير مسجل بوزارة الصحة، و 600 قرص تحتوى على مادة البريجابالين بدون فواتير وكميات كبيرة من المستلزمات منتهية الصلاحية، وذلك بالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات بقيادة كل من العقيد هاني صلاح والملازم أول بهاء جبر للتفتيش على إحدى الصيدليات تم ضبط 30 قرص ترامادول 1270 قرص من الادوية المهربة و الغير مسجلة بوزارة الصحة و 500 قرص دواء مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتيرو 660 من ادوية وزارة الصحة غير المصرح ببيعها للجمهور و 400 قرص أدوية عينات مجانية ممنوع تداولها في الصيدليات العامة .

وبتفتيش بعض العيادات والمراكز الطبية بصحبة إدارة العلاج الحر، تم ضبط 600 امبول و 120 فيال غير مسجل بوزارة الصحة و كواشف معملية منتهية الصلاحية و شرائط تحليل منتهية الصلاحية "200 شريط".

وفي بعض الصيدليات العامة تم التفتيش وضبط عدد175 امبول منتهي الصلاحية و1300قرص ادوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير و1500 قرص أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة و 250 قرص مستحضرات مخالفة للمواصفات القياسية، وتم تحريز جميع المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة لذلك .