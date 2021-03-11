صحيفة أرجنتينية: فوضى فى مسيرة المطالبة بالعدالة لمارادونا.. وبناته ينسحبون

فاطمة شوقى

انتشرت حالة من التوتر والفوضى وأعمال الشغب، خلال المسيرة التى خرجت أمس الأربعاء فى الأرجنتين من أجل تحقيق العدالة للأسطورة الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، تحت شعار "لم يمت لقد قتلوه"، والتى تطالب بمحاكمة فريقه الطبى بتهمة الإهمال.



مسيرة من أاجل العدالة لمارادونا

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إن بنات مارادونا، دالما وجيانا، وحبيبة مارادونا السابقة كلوديا فيلافينى، خرجوا من المسيرة بعد أن تم الهجوم على بعض الصحفيين، منهم مصور انفوباى.



ابنة مارادونا تحاول الخروج من الفوضى

وشاركت فى المسيرة أيضا عشيقة مارادونا السابقة فيرونيكا أوجيدا، مع ابنها الصغير، ولكن سرعان ما تحولت المسيرة إلى العنف والفوضى وتخللها حالات سرقة، مما أدى إلى انسحاب أسرة مارادونا ودخلوا أحد الفنادق فى محاولة للنجاة من الفوضى التى عمت المكان ثم خرجوا بعد فترة.



اسرة مارادونا فى المسيرة

وبعد انتهاء المسيرة والفوضى، شرحت دلما مارادونا لأحد الصحفيين، سبب مغادرتهم المكان وقالت: "للأسف مشينا إلى المسلة التى كانت مكان التجمع، حتى بدأ البعض التجمع حولنا، وبدأ تدافع الناس".

وأشارت صحيفة "تى واى سى" الأرجنتينية، إلى أنه بينما يتقدم التحقيق فى وفاة مارادونا فى مكتب المدعى العام فى سان إيسيدرو، مع ظهور أدلة صوتية جديدة حول البيئة التى كانت حول النجم الأرجنتينى، فى أيامه الأخير، والرسائل الصوتية لفريقه الطبى وإهماله تجاه مارادونا، طالب العديد من مشجعيه بأهمية معاقبة المذنبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن من بين الشعارات التى تحملها تلك المسيرة، هى "العدالة ستكون اجتماعية"، "محاكمة لعقاب المذنبين".

وحتى الآن، هناك 7 متهمين فى القضية يخضعون للتحقيق فى وفاة مارادونا وهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف، والطبيب النفسى كارلوس دياز، والممرضة داهيانا مدريد، والممرض ريكاردو ألميرون، ونانسى فورلينى، وماريانو بيرونى.

كانت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، كشفت عن تسجيلات رسائل صوتية جديدة بين أطباء النجم الأرجنتينى الراحل والتى فيها توضيح لظروف وفاة مارادونا قبل وفاته، من حياة مليئة بالمخدرات والكحول والادوية المجهولة، وإهمال تام لصحته.



مسيرة فى الأرجنتين

وقالت الصحيفة، إن التقرير يكشف عن رسائل فاضحة بين ماتياس مورلا، وليوبولدو لوكى، وفيكتور ستينيفيل، وهم أطباء النجم الأرجنتينى ومساعديهم، بينما يتواصل التحقيق بعد وفاة دييجو مارادونا، ويستمر تسريب الصوتيات والرسائل التى عاشها النجم الارجنتينى قبل وفاته، من الكحول والمخدرات والأدوية والإهمال.