اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية

الخميس، 11 مارس 2021 01:16 م
سعر اليورو اليوم الخميس 11-3-2021 بالبنوك المصرية اليورو
كتبت : سماح حمدى

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ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 11-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.66 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.58 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.63 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.
 

وفى سياق متصل هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية اليوم وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.

 

 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.63 جنيه للشراء.
 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.58 جنيه.

18.80 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.75 جنيه.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.67 جنيه للشراء.
 
18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.69 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.69 جنيه للشراء.
 
18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.69 جنيه للشراء.
 
18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.58 جنيه للشراء.
 
18.77 جنيه للبيع.
 
 

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