كما انخفض الذهب فى السوق الفورية 0.2% ليسجل 1712.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% أمس الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما فى شهور، كما انخفض الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.4% إلى 1710.70 دولار.

وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب، كما انتعش الدولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 25.75 دولار للأونصة، فى حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.