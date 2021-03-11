اليوم السابع
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رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية: الأقصر تستقبل أولى الرحلات من إسبانيا 27 مارس

الخميس، 11 مارس 2021 02:10 م
رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية: الأقصر تستقبل أولى الرحلات من إسبانيا 27 مارس محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر
كتبت ميرفت رشاد

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أعلن محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن وصول أول رحلة طيران "شارتر" من إسبانيا إلى مدينة الأقصر يوم27  مارس الجارى، بعد توقف دام قرابة العام بسبب جائحة كورونا والتى فرضت قيود على حركة السفر والسياحة عالميا.
 
وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم تسيير رحلة أسبوعية من إسبانيا إلى مدينة الأقصر حتى نهاية أبريل، موضحا أن الرحلات ستتوقف خلال شهرى مايو ويونيو، وتعاود الاستئناف اعتبارا من يوليو المقبل، معتبرا قرار عودة الرحلات بداية الضوء فى النفق المظلم الذى أصاب القطاع السياحى عالميا بالشلل نتيجة فيروس كورونا.
 
وأضاف "عثمان" أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتعاون مع البعثات الأثرية الأجنبية العاملة فى مصر وعددها 11 بعثة، فى إنتاج أفلام قصيرة عن الاكتشافات الأثرية الجديدة لترويجها بالخارج ووضعها على صفحات الجامعات الأجنبية، بهدف التعريف بالمنتجات السياحية الجديدة وجذب المزيد من السياح لزيارة المدن ذات الطابع الثقافى.
 
وشدد رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، على ضرورة الاهتمام بدول شرق أوروبا فهى بمثابة الظهير السياحى لمصر، موضحا أن هذه الدول لم توقف التدفق السياحى الوافدة من خلال خلال السنوات الماضية وأثناء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أوكرانيا والتشيك وبولندا وليتوانيا أعلنوا عن زيادة رحلاتهم لمدينة الغردقة وشرم الشيخ، وينعكس ذلك على زيادة "رحلات اليوم الواحد" للأقصر وعودة الحياة للفنادق وكافة الصناعات المرتبطة بالسياحة.     

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