رئيس الوزراء يستقبل نظيره السودانى لدى وصوله مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء، في زيارة للقاهرة يلتقى خلالها عدد من المسئولين، لبحث الملفات المشتركة ومناقشة عدة مشروعات بين البلدين، وكان في استقباله الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

قالت مصادر مطلعة بالمطار، أن حمدوك وصل علي رأس وفد بطائرة خاصة، وتم استقباله وإنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار الحكومية، ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من المشاريع في إطار التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

تأتي زيارة حمدوك، بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان، حيث التقي مع المسئولين هناك، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات المشتركة، وخاصة قضية سد النهضة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.