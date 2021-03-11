"دكان الفرحة" يسعد 15 عروسا فى مطروح بتجهيزهن من صندوق "تحيا مصر"

مطروح – حسن مشالي

أدخل صندوق " تحيا مصر"، اليوم، الخميس، البهجة والفرح على 15 عروسا وأسرهن، فى محافظة مطروح، من خلال تقديم مبادرة "دكان الفرحة" تجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، بواقع 14 جهازا وسلعة معمرة، لكل عروس، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ورصدت عدسة " اليوم السابع" الحفل وتسليم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، تجهيزات الزواج لـ 15 عروسا من اليتيمات والأكثر احتياجا بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة" لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال احتفالية بقاعة حديقة كيلوباترا، فى وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعرائس المقبلات على الزواج وأسرهن ولفيف من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

هنأ محافظ مطروح، العرائس وأسرهن، متمنيا لهن حياة سعيدة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير نيابة عن جميع أهالى مطروح، لصندوق تحيا مصر، لمساهماته ومشاركاته العديدة والمتنوعة، بالتعاون مع محافظة مطروح، فى توفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة فى عدد من المجالات خاصة الاجتماعية والإنسانية، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لأبناء مطروح، وذلك انطلاقا مما توليه الدولة، من مبادرات، لاستكمال مسيرة توفير حياة كريمة للمواطن المصري، فى جميع المناطق.

وأكد اللواء خالد شعيب، أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم مزيد من العطاء والدعم لأبنائها المستحقين، تحقيقاً للعدالة والمساواة بكل شفافية ومصداقية، مع الترحيب بتلبية المطالب بما يسهم فى توفير مزيد من الحياة الكريمة والفرحة لهم.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم فقرات غنائية، وعروضا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، لإدخال الفرحة والسرور على العرائس والحضور.































