اليوم السابع
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"دكان الفرحة" يسعد 15 عروسا فى مطروح بتجهيزهن من صندوق "تحيا مصر"

الخميس، 11 مارس 2021 05:07 م
"دكان الفرحة" يسعد 15 عروسا فى مطروح بتجهيزهن من صندوق "تحيا مصر"
مطروح – حسن مشالي

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أدخل صندوق " تحيا مصر"، اليوم، الخميس، البهجة والفرح على 15 عروسا وأسرهن، فى محافظة مطروح، من خلال تقديم مبادرة "دكان الفرحة" تجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، بواقع 14 جهازا وسلعة معمرة، لكل عروس، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

احتفال تسليم هدايا دكان الفرحةداخل ثاعة كليوباترا في مطروح

ورصدت عدسة " اليوم السابع" الحفل وتسليم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، تجهيزات الزواج لـ 15 عروسا من اليتيمات والأكثر احتياجا بالمحافظة، ضمن  المبادرة الرئاسية  "دكان الفرحة" لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال احتفالية بقاعة حديقة كيلوباترا، فى وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والعرائس المقبلات على الزواج وأسرهن ولفيف من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

احتفال تسليم عرائس مطروح هدية دكان الفرحة

هنأ محافظ مطروح، العرائس وأسرهن، متمنيا لهن  حياة سعيدة،  وتوجه بخالص الشكر والتقدير نيابة  عن جميع أهالى مطروح، لصندوق تحيا مصر، لمساهماته ومشاركاته العديدة والمتنوعة، بالتعاون مع محافظة مطروح، فى  توفير مزيد من الخدمات لأهالى المحافظة فى عدد من المجالات خاصة الاجتماعية والإنسانية، لتوفير مزيد من الحياة الكريمة  لأبناء مطروح، وذلك انطلاقا مما توليه الدولة، من مبادرات، لاستكمال مسيرة توفير حياة كريمة للمواطن المصري، فى جميع المناطق.

وأكد اللواء خالد شعيب، أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم مزيد من العطاء والدعم لأبنائها المستحقين، تحقيقاً للعدالة والمساواة بكل شفافية ومصداقية، مع الترحيب بتلبية المطالب بما يسهم فى توفير مزيد من الحياة  الكريمة والفرحة لهم.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم فقرات غنائية، وعروضا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، لإدخال الفرحة والسرور على العرائس والحضور.

 
العرائس قبل تسلم هدايا دكان الفرحة
 

 

اللواء خالد شعيب ومسئول تحيا مصر يسلمان العرائس الهدايا
 

 

تسليم الفتيات هدايا دكان الفرحة في احتفالية بمطروح
 

 

جانب من تسليم فتيات مروح هدايا دكان الفرحة 
جانب من حفل تسليم عرائس مطروح تجهيزات الفرح
 

 

دكان الفرحة يسعد 15 عروس بمطروح
 

 

دكان الفرحة يسعد عرائس مطروح
 

 

محافظ مطروح يسلم فتاة جهاز عرسها
 

 

محافظ مطروح يسلم هدايا دكان الفرحة للعرائس
 

 


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