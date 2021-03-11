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"حين يهدى الصبح".. ابتهال بصوت محمد أكمل صاحب الحنجرة الذهبية بالشرقية.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 04:00 ص
"حين يهدى الصبح".. ابتهال بصوت محمد أكمل صاحب الحنجرة الذهبية بالشرقية.. فيديو المنشد محمد أكمل
الشرقية - فتحية الديب

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محمد أكمل، منشد بفرقة الإنشاد الدينى بالشرقية، ابن قرية القيطون التابعة لمركز ميت غمر، يلقب بصاحب الحنجرة الذهبية لإبداعه فى الإنشاد الدينى ومثله الأعلى فى الابتهال الشيخ نصر الدين طوبار.

ويقول محمد أكمل: إن والده أرسله لحفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية وعمره 4 سنوات، وأتم حفظ القرآن الكريم فى الـ13 على يد الشيخ أيمن هاشم أبو زيد، وألحاقه والده بالدراسة فى الأزهر الشريف، إلى أن جاءت فرصة التلاوة فى عزاء جده من والدته فأثنى عليها أهالى القرية، ومن هنا كانت البداية المبشرة بصوت عذب، وذاع صيته وأصبح قارئ فى كافة العزاءات بالقرية، وبدأ يطور من نفسه ويتعلم المقامات ويسمع كثيرا لأصحاب المدرسة القديمة فى تلاوة القرآن، والابتهال الدينى ومثله الأعلى فى الابتهال الشيخ نصر الدين طوبار، وفى تلاوة القرآن  الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الصمد الزناتى.

وشارك "محمد" فى عدد من المسابقات منها مسابقة الشيخ الدكتور "عبد الفتاح الطاروطى" عام 2009 وفاز بالمركز الثانى بالمسابقة، وأثنى عليها القارئ الشيخ الشحات شاهين.


فرقة الانشاد الدينى بالشرقية

ابتهال حين يهدى الصبح

مركز ميت غمر

الشرقية

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