حمدوك: نأمل أن نصل لاتفاق بملف سد النهضة لتحقيق مصالح شعوب المنطقة..صور

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

قال رئيس الوزراء السودانى ‏عبد الله حمدوك، أنه فيما يتعلق بسد النهضة، فإننا نود أن نصل فيه إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف، بحيث لا يحدث ضرر لأى من البلدان الثلاث، مضيفا: "هناك توجه من أثيوبيا أن يحدث ملء لسد النهضة في يوليو القادم، وهذا يتيح وقت قصير للتعامل مع الملف، ولكننا نأمل أن يتم هذا الملء وفق توافق بين الدول الثلاث".

وأوضح في مؤتمر صحفى مع مصطفى مدبولى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للسودان، أسست لمرحلة جديدة وعلاقة أكثر ترابط وقوة بين الشعبين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

تأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.