جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أوتصديره طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصديررقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من إيطاليا نظرا لارتباكها الشديد، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفى .

بالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم فتلاحظ وجود سكينة تقطيع بين طيات الملابس داخل حقائبها، فتم تشكيل لجنة للتفتيش الذاتى من ايمان موسى مأمور تفتيش الركاب تحت اشراف أميره طلبه رئيس القسم، حيث تبين وجود 60 جرام من مخدر الحشيش مخبأة على جسمها .

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 36 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى