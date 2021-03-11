اليوم السابع
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جاريد كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب واتفاقات أبراهام

الخميس، 11 مارس 2021 06:00 ص
جاريد كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب واتفاقات أبراهام كوشنر
(رويترز)

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 قال مصدر مطلع إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي كان مستشارا كبيرا له، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية المعروفة باسم اتفاقات أبراهام.

وأوضح المصدر إن الكتاب سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأمريكية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن كوشنر "لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب".

وتابع المصدر قائلا "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".

 

 

 


كوشنر

الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

الإدارة الأمريكية

بايدن

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