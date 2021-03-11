"تقليد التحف الفرعونية" فن تتفرد به مصانع وورش القرنة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

"صناعة الألباستر" والتحف الفنية تعتبر أحد أهم الفنون التراثية، التى تتفرد به مصانع وورش البر الغربى فى جبل القرنة بمدينة القرنة غرب الأقصر، حيث يجلب العمال فى تلك الورش والمصانع الأحجار من مناطق بعيدة فى قلب صحراء البر الغربى بالمحافظة، ويتم تحميلها عبر الجمال لكون الطرق غير ممهدة، ويتم تشكيلها والعمل فيها داخل تلك الورش لتخرج تحف فنية بديعة يقوم السائحون بشراؤها من البازارات والمصانع المختلفة فى جبل القرنة.

"اليوم السابع" قضى يوما داخل ورش صناعة الألباستر والتحف الفرعونية المقلدة لبيعها للأفواج السياحية كهدايا تذكارية لدى نهاية زيارتهم لمصر وعودتهم لبلادهم، حيث يستيقظ هؤلاء العمال فى الفجر كل يوم متجهين إلى محلات صناعة الألباستر المتناثرة فى منطقة البر الغربى بمدينة القرنة غربى محافظة الأقصر، والتى تزيد عن 50 محلا ومصنعا لصناعة التحف والمعروضات التى تعرض فى معارضهم بصورة رائعة تلهب حماس السائحين الأجانب والمصريين الذين يزورون معابد ومقابر البر الغربى لشرائها كهدايا بمبالغ تبدأ من 25 جنيهاً حتى ألف جنيه وما يزيد، وكل قطعة حسب جمالها ونوع الحجر المصنوعة منها.

ويقول محمد أحمد أبو القمصان مسئول أحد المصانع، أن صناعة الألباستر والتحف الفرعونية تعد مصدر رزق للمئات من أبناء مدينة القرنة، والتى توارثها أبناء المحافظة عن أجدادهم قدماء المصريين، ويسعى لشرائها عدد كبير من الأجانب الذين يزورون مصر خلال زياراتهم السياحية للبلاد، مؤكداً أنه يتم صناعتها بطرق مميزة للغاية درسها أبناء المهنة على أيدى أجدادهم.

ويضيف محمد أحمد أبو القمصان، أحد العاملين بصناعة التحف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استخدام معدات خفيفة كالشاكوش والأزميل والصنفرة، حيث إن الألباستر صناعة يدوية لها 3 ألوان أبيض وبنى وأحمر، وتستخرج في أحجام كبيرة يتم تكسيرها لتصنع منها الأشكال المختلفة، وجميع التماثيل المتواجدة بالمتحف المصرى هي من الألباستر، ومن أنواعها الألباستر البازلت وهو حجر أسود بركانى، والجرانيت والحجر الجيرى والذى يصنع منه اللوحات المرسومة لحفظ الألوان، ومنها أشكال تستخدم كزينة أو يوضع بداخلها شمعة للإنارة، وتماثيل الديورايت وهو أشد أنواع الأحجار صلابة، ومن القوالب الصب يتم استنساخ الأشكال، كما يسمى الفوسفور الذى يسمى بنور الصباح حيث أنه ينير في الظلام، موضحاً أنه من أهم أشكال الألباستر الملوك الفراعنة مثل "رمسيس الثاني – توت عنخ آمون – نفرتيتى"، وكل ما يدل على الأشكال الفرعونية، وأشكال لأمور مقدسة عند الفراعنة مثل الجعران المقدس وهو رمز الشمس المشرقة، وتماثيل رمسيس وفازات الألباستر اليدوى الشفافة.



التحف-الفنية-تعتبر-أحد-أهم-الفنون-التراثية-التى-تتفرد-به-مصانع-وورش-البر-الغربى



التحف-المميزة-لبيعها-للسائحين-داخل-المصانع



التحف-المميزة-معروضه-للبيع-بمصانع-الغرب



التحف-داخل-المصانع-لبيعها-للسياح