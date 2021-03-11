تحرير 909 محاضر فى حملات تموينية ضد المخالفين خلال شهر فبراير

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 909 محضر خلال الحملات التى تم تنفيذها على مدار شهر فبراير، فضلا عن تحصيل مديونيات متأخرة على أصحاب المخابز بقيمة 865 ألف جنيه وذلك لصالح هيئة السلع التموينية.

وتم تحرير عدد 173 محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، وكذلك إدارة مخابز بدون ترخيص.

وبالمتابعة على الأسواق للوقوف على حركة السلع ومدى الالتزام بالاسعار والصلاحيات لها فقد تم تحرير 736 محضر، بعد رصد مخالفات متعددة جاء من بينها غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم إعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر ولحوم مكشوفة وخارج المجزر.

وقامت المديرية بأخذ 12 عينة من القمح المُعد للطحن، وعدد 13 عينة دقيق 82٪ وعدد 12 عينة من نخالة الدقيق للتأكد من مطابقتهم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للوقوف على انضباط تلك المنظومة، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع والتاكد من صلاحياتها.