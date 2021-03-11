اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 07:31 م
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تحرير 17 محضرا لمحال مخالفة والتحفظ على لحوم مجهولة المصدر ببنى سويف

الخميس، 11 مارس 2021 06:39 م
تحرير 17 محضرا لمحال مخالفة والتحفظ على لحوم مجهولة المصدر ببنى سويف لحوم مجهولة المصدر - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف، جهودها فى ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع والتلاعب فى أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتى قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطرى، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمنى يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

ونظمت اللجنة حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بمركز ومدينة بنى سويف، شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحلات جزارة ومراكز طبية وغيرها، والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر لأصحاب محلات جزارة للذبح خارج المجزر الحكومى، و3 محاضر لمحلات سوبر ماركت لعدم وجود شهادة صحية، و6 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير بيع، فيما تم تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 40 كجم من اللحوم والأدوية مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن .


بنى سويف

اخبار بنى سويف

حماية المستهلك

لحوم مذبوحه خارج المجازر

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