وأضاف الرئيس بوتين - خلال اجتماع اليوم /الخميس/ حول النشاط الاستثماري أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "الأحداث التي جرت مؤخرا، أو الأحداث في السنوات الأخيرة، المتعلقة ببعض القيود ذات الدوافع السياسية، على النشاط الاقتصادى في الأسواق العالمية وبحق بلادنا، تدفعنا إلى القيام بما يؤدي إلى نتائج إيجابية، وتدفعنا للعمل في الاتجاه الذى يؤدى إلى نتائج إيجابية، ومن بينها على سبيل المثال اعتماد البديل للواردات".



وأضاف الرئيس بوتين، أن أهم شيء في رد فعل روسيا على القيود ذات الدوافع السياسية في الاقتصاد، هو خلق ظروف تنافسية لممارسة العمل داخل البلاد، وخلق الظروف لجذب الاستثمار.