بنك المعرفة لطلاب الثانوية: يمكن الوصول للأسئلة والاختبارات من منصة إدارة التعلم

كتب محمود طه حسين

قال بنك المعرفة المصرى لطلاب المرحلة الثانوية: تستطيعون الآن مذاكرة مادة الأحياء بطريقة شيقة وتفاعلية كما يمكنك الوصول للأسئلة والاختبارات وإجابتها من خلال محتوى بريتانيكا المتاح على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري.



كما يمكن لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الوصول لجميع المصادر التعليمية والأسئلة التفاعلية وأجوبتها في مواد اللغة العربية والدراسات والرياضيات والعلوم والـScience والـMaths.



كما يعلن بنك المعرفة المصري عن أحد المساهمات الجديدة التي تقوم بها Discovery Education لتحسين تجربة التدريس والتعلم، والتي تعتمد علي تصميم فرص فعالة ومخططة لبناء دروس تفاعلية تعمل علي تنمية مهارات الاستكشاف والبحث والتطبيق، وسيجرى إصدار دروس تفاعلية تعتمد في بنائها على نموذج للتعلم يتضمن خمس مراحل أساسية تهدف إلى مساعدة المتعلمين على بناء المعرفة وربط خبراتهم السابقة بمحتوى التعلم، متابعا: تابعونا للتعرف على سلسلة الدروس التفاعلية ونموذج التعلم المُستخدم فى بنائها من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.