اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 05:56 م
خالد صلاح
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: افتتاح محطة طاقة شمسية فى "اسطبل عنتر"

الخميس، 11 مارس 2021 05:35 م
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: افتتاح محطة طاقة شمسية فى "اسطبل عنتر" محطة طاقة شمسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتتاح محطة طاقة شمسية بمدرسة تواصل المجتمعية بمنطقة (اسطبل عنتر) بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع البرنامج وبتمويل من مرفق البيئة العالمى، وقال سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم للبرنامج - في تصريح اليوم /الخميس/ - : "إن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
 
وأضاف: "أن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار اتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ولتعميم استخدام أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة لاستغلال الطاقة الشمسية المتوفرة في مصر لتوليد الكهرباء في كافة القطاعات".
 
وأكد أن المشروع نموذج يجمع بين البعد الاجتماعي من خلال مساهمته في استدامة المدرسة التي تفيد المنطقة ككل والبعد البيئي المعني بالطاقة المتجددة، وسيسهم هذا النموذج في تشجيع الجمعيات الأهلية ان تتوسع في هذه التطبيقات.
 
من جهتها.. قالت الدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية وممثل مديرية التعليم بالقاهرة: "إن القدرة الإجمالية للمحطة 50 كيلووات/ ساعة، والمحطة تساعد على تقليل عبء تكلفة الكهرباء وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يصل إلى 50 طنًا/ سنويًا". 
 
وقدم المشروع الدعم الفني والمادي لتنفيذ 121 محطة طاقة شمسية لثلاثة أعوام 2018-2021 في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية 9.6 ميجا وات ووفر في الكهرباء يصل إلى 14.8 جيجا وات ساعة / سنويًا.
 
وبدورها.. قالت ياسمينا أبو يوسف نائب رئيس جمعية تواصل لتنمية (اسطبل عنتر): "إن مدرسة تواصل هي انطلاقة جديدة للجمعية بعد 12 سنة من إنشائها، مما يعزز جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية، والحد من التسرب من التعليم ومواجهة البطالة".
 
كما تشتمل المدرسة على مركز تدريب حرفي لشباب المنطقة وسيدات عزبة خير الله واسطبل عنتر ودار السلام والمقطم لتدريبهم على الحرف اليدوية لزيادة دخلهم، بالإضافة الى توفير العديد من فرص العمل من أهالي المنطقة في وظائف دائمة بالجمعية.

محطة طاقة شمسية

اسطبل عنتر

الأمم المتحدة

الكهرباء

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