بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين الأحد المقبل

كتب أحمد حسن

يبدأ جهاز مدينة المنيا الجديدة، يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، فى تسليم الوحدات السكنية ب مشروع "JANNA "، بالمركز الترفيهى للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 14/3/2021 : 18/3/2021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 21/3/2021 : 25/3/2021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 28/3/2021 : 1/4/2021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 4/4/2021 : 8/4/2021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 11/4/2021 : 15/4/2021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 18/4/2021 : 21/4/2021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 25/4/2021 : 28/4/2021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 4/5/2021 : 11/5/2021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 23/5/2021 : 27/5/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.