اليوم السابع
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بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين الأحد المقبل

الخميس، 11 مارس 2021 10:23 ص
بدء تسليم وحدات مشروع "JANNA" للفائزين الأحد المقبل مشروع "JANNA"
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة المنيا الجديدة، يوم الأحد المقبل 14 مارس 2021، فى تسليم الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بالمركز الترفيهى للمدينة، للفائزين بها، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.
 
وقال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارتين (14 – 15)، من يوم 14/3/2021 : 18/3/2021، ووحدات العمارتين (16 – 17)، من يوم 21/3/2021 : 25/3/2021، ووحدات العمارتين (6 – 18)، من يوم 28/3/2021 : 1/4/2021، ووحدات العمارتين (4 – 5)، من يوم 4/4/2021 : 8/4/2021، ووحدات العمارة (2)، من يوم 11/4/2021 : 15/4/2021، ووحدات العمارة (3)، من يوم 18/4/2021 : 21/4/2021، ووحدات العمارة (1)، من يوم 25/4/2021 : 28/4/2021، ووحدات العمارتين (9 – 11)، من يوم 4/5/2021 : 11/5/2021، ووحدات العمارة (7)، من يوم 23/5/2021 : 27/5/2021.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة (8)، من يوم 30/5/2021 : 3/6/2021، ووحدات العمارة (10)، من يوم 6/6/2021 : 10/6/2021، ووحدات العمارة (12)، من يوم 13/6/2021 : 17/6/2021، ووحدات العمارة (13)، من يوم 20/6/2021 : 24/6/2021، ووحدات العمارة (20)، من يوم 27/6/2021 : 29/6/2021، ووحدات العمارة (19)، من يوم 4/7/2021 : 8/7/2021، ووحدات العمارتين (21 – 22)، من يوم 11/7/2021 : 15/7/2021، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأيام من 25/7/2021 : 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
 

مشروعات الاسكان

مشروع جمع

مشروع JANNA

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