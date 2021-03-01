اليوم السابع
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رئيس جهاز المنيا الجديدة: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوى الشرقى

الإثنين، 01 مارس 2021 10:09 ص
رئيس جهاز المنيا الجديدة: استكمال طبقة الأسفلت لازدواج الطريق الصحراوى الشرقى أعمال طبقة الأسفلت بمشروع تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي
كتب ـ أحمد حسن

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قال المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جارٍ استكمال أعمال طبقة الأسفلت بمشروع تنفيذ إزدواج الطريق الصحراوي الشرقي من كمين الصفا وحتى الحد الشمالي لكردون المدينة.
 
وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز، أن الطريق بطول (6.5) كيلو متر أمام منطقة الإسكان الإجتماعي وعمارات المنحة الإماراتية، ويهدف المشروع إلي تحقيق السيولة المرورية والسير الآمن لرواد الطريق، وكذا رفع كفاءة البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكداً دفع العمل بالموقع والمتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد والمواصفات المطلوبة. 
 
وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف - طرق - فرمة)، لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تسليم قطع الأراضي كاملة المرافق لحاجزيها، مؤكدا أن أي تلفيات بالمحاور والطرق سيتم إصلاحها فوراً، وكذا أي أعمال لتقاطعات الطرق تخص أعمال توصيل الشبكة الأرضية للغاز الطبيعي.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

الطريق الصحراوى الشرقي

الاسفلت

رصف الطريق

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