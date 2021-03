باراك أوباما وزوجته ميشيل بعد تلقيهما لقاح كورونا: التطعيم سينقذ الأرواح

تلقى باراك أوباما الرئيس الامريكى الأسبق وزوجته ميشيل جرعة من لقاح كورونا، حيث أكدا أنها الطريقة الأفضل لمواجهة لذلك الوباء، وإعادة البلاد للعمل مرة أخرى.

وكتب باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "تلقيت أنا وميشيل التطعيم ضد كورونا لأننا نعلم أنها أفضل طريقة للتغلب على هذا الوباء وحماية بعضنا البعض وإعادة البلاد إلى العمل مرة أخرى" وطالب أوباما المواطنين بضرورة تلقى لقاح كورونا، قائلاً:" لذلك آمل أن تحصل على اللقاح بمجرد توفره لك من الممكن أن ينقذ حياتك".

Michelle and I got vaccinated against COVID-19 because we know it’s the best way to beat this pandemic, protect one another, and get the country back up and running again. So I hope you’ll get the vaccine as soon as it’s available to you. It could save your life. pic.twitter.com/OJLwZbv0iz