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باراك أوباما وزوجته ميشيل بعد تلقيهما لقاح كورونا: التطعيم سينقذ الأرواح

الخميس، 11 مارس 2021 08:35 م
باراك أوباما وزوجته ميشيل بعد تلقيهما لقاح كورونا: التطعيم سينقذ الأرواح باراك أوباما وميشيل
كتب هيثم سلامة

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تلقى باراك أوباما الرئيس الامريكى الأسبق وزوجته ميشيل جرعة من لقاح كورونا، حيث أكدا أنها الطريقة الأفضل لمواجهة لذلك الوباء، وإعادة البلاد للعمل مرة أخرى.

 

وكتب باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: "تلقيت أنا وميشيل التطعيم ضد كورونا لأننا نعلم أنها أفضل طريقة للتغلب على هذا الوباء وحماية بعضنا البعض وإعادة البلاد إلى العمل مرة أخرى" وطالب أوباما المواطنين بضرورة تلقى لقاح كورونا، قائلاً:" لذلك آمل أن تحصل على اللقاح بمجرد توفره لك من الممكن أن ينقذ حياتك".

 

 

كما قالت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك: "عندما يمكنك الحصول على لقاح COVID-19، أتمنى أن تفعل ذلك بالتأكيد أنا وباراك سعداء لأننا فعلنا ذلك، إنها أفضل طريقة للتغلب على هذا الفيروس والعودة إلى بعض الأشياء التى نفتقدها إن التطعيم سينقذ الأرواح، وقد تكون هذه الحياة لك".

 

ميشيل أوباما عبر فيس بوك
ميشيل أوباما عبر فيس بوك

 

وكان رؤساء الولايات المتحدة السابقون، باراك أوباما، وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر قد ظهروا مع زوجاتهم فى إعلان يشجع مواطني الولايات المتحدة على تلقى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وشارك كلا من الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما على حسابها بموقع "تويتر"، الإعلان الذى يظهرون فيه وهو يتلقون جرعات اللقاح ويدعون المواطنين إلى التطعيم والاطمئنان إلى أمانه.


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كورونا نيوز

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