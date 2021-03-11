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انفجار سيارة محملة بالأنابيب فى قرية إسكندرية التحرير بأسيوط.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 02:00 ص
انفجار سيارة محملة بالأنابيب فى قرية إسكندرية التحرير بأسيوط.. فيديو سيارات الإطفاء - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري

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انفجرت قبل قليل سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز بقرية إسكندرية التحرير، نتيجة شرذ أدى إلى اشتعال النيران فى الأنابيب أعلى السيارة، ما أصاب الأهالي بحالة من الرعب.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد اشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز مما أدى إلي انفجارها.

وانتقل لموقع الحادث المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد والحماية المدنية، وتبين أن السيارة تابعة لمخازن أهالي، وانفجرت نتيجة شرذ نتج عن الإحتكاك بين الانابيب وجار السيطرة علي الحريق وتحرير المحضر اللازم.

 


انفجار سياره انابيب

حريق سيارة انابيب

انفجار سيارة انابيب

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