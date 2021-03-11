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النقض تنظر اليوم طعون المحكوين بقضية تفجير أبراج الضغط العالى

الخميس، 11 مارس 2021 03:00 ص
النقض تنظر اليوم طعون المحكوين بقضية تفجير أبراج الضغط العالى محكمة النقض_أرشيفية
كتب علاء رضوان

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تعقد محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر الطعون على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين في قضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

 

وتضمن منطوق الحكم السجن المؤبد لـ 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم تولى قيادة في جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وهي "اللجان النوعية فى الجيزة والغربية والمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ" والانضمام لها وإمدادها بمعونات مادية وأسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي في محافظة الجيزة، وتلقى تدريبات لتصنيع المواد المتفجرة وتصنيعها وحيازتها واستعمالها للإخلال بالأمن العام، وحيازة مستندات تحوي معلومات دقيقة عن شبكات الكهرباء، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وكواتم صوت وأقمصة واقية من الرصاص دون تصريح، وإضرام النيران فى جراج إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، وإحراق سيارات شرطة فى محيط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، وقتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار، وإضرام النيران فى محطة وقود بالإسكندرية واحتجاز العاملين بها تحت تهديد السلاح، وإشعال النيران فى كارفور الإسكندرية وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تفجير الكهرباء

تفجير أبراج الضغط العالى

جرائم الاخوان

الحوادث

محكمه النقض

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