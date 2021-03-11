الكرملين يعلن: لا محادثات حتى الآن عن إجراء اتصال جديد بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن محادثات حول إجراء اتصالات جديدة بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن.
وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس، ردا على سؤال فى بهذا الشأن "حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع".
وأضاف "تجرى بالطبع اتصالات بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية، وهى ليست بسيطة"، مشيرا إلى أن المهم أن هذه الاتصالات موجودة. وشدد بيسكوف فى تصريحه على أن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية حاليا ليست سهلة، حيث توجد خلافات حرجة كثيرة للغاية.
كما أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن "الكرملين" لم يتلق أى دعوة بشأن مشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى قمة المناخ، التى ينظمها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى 22 أبريل المقبل.
وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس "لا توجد أى خطط لدى الرئيس بوتين حتى الآن بشأن هذه القمة، وأنا لا أعلم شيئا بشأن أى دعوة للمشاركة فيها"، مشيرا إلى أنه من الأفضل التحقق من وزارة الخارجية الروسية.
وتعد اتفاقية باريس للمناخ أول اتفاق دولى شامل بشأن حماية المناخ، وتم التوصل إليه فى ديسمبر 2015 فى باريس، عقب مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.
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