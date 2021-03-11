الكرملين يعلن: لا محادثات حتى الآن عن إجراء اتصال جديد بين بوتين وبايدن

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس، ردا على سؤال فى بهذا الشأن "حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع".



وأضاف "تجرى بالطبع اتصالات بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية، وهى ليست بسيطة"، مشيرا إلى أن المهم أن هذه الاتصالات موجودة. وشدد بيسكوف فى تصريحه على أن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية حاليا ليست سهلة، حيث توجد خلافات حرجة كثيرة للغاية.