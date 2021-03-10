أسعار اللحوم اليوم.. السجق 110 – 140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 10-3-2021، حيث يتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120 - 140 جنيها للكيلو، سعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110 - 125 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو.

وأضاف مصطفى، أن أسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120- 140 جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

يذكر أن تقرير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد أن مشروع إحياء البتلو يعمل على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.

وأضاف تقرير الثروة الحيوانية، أن إجمالى التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم إتاحته فى عام 2020، وهذا وقد بلغ إجمالى التمويل الذى تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع ‏مبلغ 3.3 مليار جنيه، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربى صغير بعدد رؤوس ‏أكثر من 224 ألف رأس فى كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف).، ويجرى حالياً التوسع فى تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التى حققها.