السيلفى القاتل.. صحيفة بريطانية ترصد 330 وفاة عالمياً بسبب ولع التصوير

كتبت نهال أبو السعود

تسببت حالة الولع بالتقاط صور السيلفى فى وقوع 330 حالة وفاة عالمياً بحسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية، الخميس.

وقال التقرير إن العام الماضى، شهد وفيات مأساوية بما فى ذلك سقوط أشخاص من على منحدرات أو الوفاة صعقا بالكهرباء أو غرقهم خلال السعي لالتقاط الـ"سيلفي" المثالية، ودعا العلماء في الماضي إلى تحديد مناطق ممنوع التقاط صور سيلفى فيها نظرا لخطورتها فى محاولة لخفض عدد الوفيات.

ووفقا للتقرير تصدرت ثلاث دول أكثر عدد في حالات الوفيات الناجمة عن التقاط صور السيلفي، حيث شهدت الهند 176 حالة وفاة تسبب فيها التقاط صور سيلفي، والولايات المتحدة بـ 26 حالة ، وروسيا بـ19 حالة.

وعندما يتعلق الأمر بالمواقع، فإن أكثر الأماكن شيوعا التي يتسبب فيها السيلفي بالوفاة هى خطوط السكك الحديد، حيث قتل أو أصيب حوالي 62 شخصًا على مسارات القطارات و38 على المنحدرات و24 على الأنهار، وفقًا لأرقام جمعها موقع "انكفي" باستخدام تقارير إعلامية من جميع أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة انه في وقت سابق من هذا العام وقعت حادثة غرق لفتاة في الهند تدعي نيروباما براجاباتي كانت تقف على بعض الصخور بالقرب من نهر عندما قام رجل يلتقط هو الاخر صورة سيلفي بخطوة إلى الوراء وتعثر مما تسبب في سقوطها عن طريق الخطأ في المياه المضطربة وغرقها.

وفي عام 2017، توفي ثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عامًا عندما كانوا على متن قارب في الماء وتجمعوا في جانب واحد منه لالتقاط صورة "سيلفي" جماعية وغرقوا عند انقلاب السفينة في خزان بالقرب من ناجبور في الهند، وشهدت البلاد أيضًا إصابة 48 شخصًا عندما كانوا يلتقطون صورًا ذاتية أثناء حريق في أحد المخابز في تشيناي.

تعد حواف الجرف مكانًا طبيعيًا لالتقاط صورة شخصية ولكنها مشهد الموت، حيث توفي بريطانيان بعد سقوط 30 قدمًا أثناء محاولتهما التقاط صورة في كوستا بلانكا الإسبانية في عام 2019.

وبحسب التقرير يعد الصعق بالكهرباء أثناء التقاط السيلفي هو أيضًا سبب شائع آخر للوفاة، في كرواتيا ، صعد رجلان إلى حاوية في قطار حيث كانا يريدان التقاط صورة وقتل أحدهما نتيجة صدمة كهربائية بقوة 25000 فولت.

وفي عام 2018 ، توفي خمسة أشخاص عندما تحطمت طائرة هليكوبتر كانت تحلق فوق مانهاتن بالولايات المتحدة لالتقاط الصور، وسقطت المروحية في النهر الشرقي وغرقوا.