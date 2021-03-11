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السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز فى أسيوط.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 02:41 ص
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز فى أسيوط.. صور السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز
أسيوط - هيثم البدري

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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت، منذ قليل، من السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز بطريق بنى غالب التابعة لمركز أسيوط، دون أية إصابات أو خسائر بشرية. 
 
كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاحاز، وانفجار جميع محتوياتها بطريق بنى غالب بمركز أسيوط.
 
وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم، وفرض كردون أمنى حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.
 
وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، وتم الاطفاء والتبريد دون أية خسائر أو إصابات بشرية، وتم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية، حيث تواجد فى مكان الحادث المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، ورئيس مركز أسيوط ونوابه وقوات الحماية المدنية والإسعاف .
 
كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لأرواح المواطنين.
 
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز (1)
 
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز (2)
 
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز (3)
 
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز (4)
 
السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة باسطوانات البوتاجاز (5)

 


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