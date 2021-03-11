الرئيس الأمريكى جو بايدن يوقع على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار

كتب محمد جمال

وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون من أجل تسريع عملية الاستفادة من الحزمة في دعم الاقتصاد، وذلك بعد تمريرها من مجلس الشيوخ واعتماده من مجلس النواب الأمريكى، وفي هذا الصدد، قال الرئيس جو بايدن "عندما توليت المنصب قبل 45 يوما، وعدت الشعب الأمريكي بأن الدعم المالي قادم. اليوم ، يمكنني القول أننا اتخذنا خطوة عملاقة أخرى إلى الأمام في الوفاء بهذا الوعد"، بحسب " إن بى سى نيوز".

#BREAKING: President Biden signs the American Rescue Plan pic.twitter.com/0o8caaJyNe — The Hill (@thehill) March 11, 2021

يذكر أن يوم السبت الماضي قد قام مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على حزمة التحفيز المطروحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بفارق تصويت 50 إلى 49، حيث صوت جميع الديمقراطيين لصالحه وعارضه جميع الجمهوريين، ويرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات، وجاءت موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون دون أي دعم جمهوري بعد سجال حزبي دار لأسبايع في أروقة الكونجرس. وصف الديمقراطيون مشروع القانون بالضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألف أمريكي وتسببت في فقد الملايين وظائفهم.

وقالت النائبة الديمقراطية جان شاكوفسكي "هذا يوم تاريخي. إنها بداية النهاية للكساد العظيم الذي أفرزه كوفيد."، وقال البيت الأبيض إن بايدن يعتزم توقيع القانون يوم الجمعة، ويقول الجمهوريون إن الحزمة باهظة التكلفة وتنطوي على هدر. ويدفعون بأن الأزمة الصحية الأسوأ في 100 عام قد تجاوزت ذروتها وأن الاقتصاد بصدد الانتعاش.

وقال النائب الجمهوري جيسون سميث "إنها الخطة الخطأ في التوقيت الخطأ للأسباب الخطأ."، أراد الديمقراطيون الانتهاء من مشروع القانون لكي يوقعه بايدن قبل حلول أجل إعانات البطالة الاتحادية الحالية في 14 مارس.

ورفض مجلس النواب محاولة من النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين لإرجاء التصويت عن طريق تقديم طلب لرفع الجلسة - وهو ما حاولته أربع مرات منذ تسلمت مقعدها بالمجلس في يناير، وصوت المجلس بالموافقة على الحزمة بأغلبية 235 صوتا ورفض 149، وانضم 40 جمهوريا إلى الديمقراطيين في إسقاط طلب جرين.