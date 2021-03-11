اليوم السابع
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الحماية المدنية بالشرقية تدعم إطفاء القليوبية فى السيطرة على حريق مصنع بالعبور

الخميس، 11 مارس 2021 12:10 م
الحماية المدنية بالشرقية تدعم إطفاء القليوبية فى السيطرة على حريق مصنع بالعبور حريق -أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية المدنية عدد من سيارات الإطفاء بمدينة العاشر من رمضان، لقربها من مدينة العبور، لدعم قوات الحماية المدنية بالقليوبية فى السيطرة على حريق هائل، نشب بمصنع فى مدينة العبور.
 

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، اليوم الخميس، 10 مصابين؛ إثر نشوب حريق بمصنع للأجهزة الكهربائية بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى مصنع للأجهزة الكهربائية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وجرى نقل 10 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، لتلقى الإسعافات اللازمة.

 


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