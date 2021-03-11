البورصة تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية.. و"مدينة نصر" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 462.044 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك 337.855 مليون سهم، عامر جروب 226.4 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة 186.010 مليون سهم، جي بي أوتو 179.35 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.643 مليون سهم، البنك التجارى الدولي 150.337 مليون سهم.

وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية 122.908 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية 98.243 مليون سهم، حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 695.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.51%، والعرب على 3.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 52 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.