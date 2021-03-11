البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، وربح رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.562 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11261 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4340 نقطة.