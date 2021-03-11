افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بمشاركة أكثر من 200 عارض السبت المقبل

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، السبت المقبل، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ونواب البرلمان ومشاركة أكثر من 200 عارض.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعى.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية وتقدم وزارة الزراعة كافة اوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وتعتبر حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، حيث تم إنشاؤها فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1875 على أرض محافظة الجيزة لاستغلالها فى زراعة النباتات المختلفة حسب العائلات لخدمة العلوم المرتبطة بالنباتات سواء كانت طبية تستخدم فى تصنيع الأدوية والعقاقير أو للزينة تستخدم فى تصنيع أدوات الزينة النسائية أو العطور لذلك عن التفكير فى إقامة معرض الزهور كان أول اختياراتهم حديقة الأورمان.